«Сочи» расторг контракт с защитником Овитю

Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с французским защитником Йоанном Овитю, информирует официальный сайт команды Сергея Зубова. Последний матч за сочинцев Овитю провел 27 ноября.



За «леопардов» Йоанн играл с лета 2018 года. В текущей регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Овитю провёл 25 матчей и набрал в них 6 (2+4) очков при показателе полезности «+2» и восьми минутах штрафного времени.



Ранее 29-летний хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета «Нью-Джерси Дэвилз» и «Эдмонтон Ойлерз». У Овитю также большой опыт выступлений за сборную Франции на различных турнирах, в том числе на чемпионатах мира.



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