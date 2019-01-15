«Авангард» взял верх над «Салаватом Юлаевым» в Балашихе

Хоккейный клуб «Авангард» в Балашихе оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева», игра завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 Б.



Счёт во встрече был открыт на 9-й минуте, заброшенной шайбой отметился защитник команды гостей Захар Арзамасцев. Во втором периоде «Авангард» сумел забить трижды усилиями Давида Деарне, Тейлора Бека и Виктора Стольберга. У «Салавата» гол на свой счёт записал Александр Бурмистров. На 53-й минуте Кирилл Семёнов упрочил преимущество «ястребов», но гости сумели отыграться в концовке благодаря голам Арзамасцева и Антона Бурдасова. В овертайме шайб заброшено не было, победу хозяевам в буллитной серии принёс Давид Деарне.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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