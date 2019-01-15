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«Авангард» взял верх над «Салаватом Юлаевым» в Балашихе

«Авангард» взял верх над «Салаватом Юлаевым» в Балашихе
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» в Балашихе оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева», игра завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 Б.

Счёт во встрече был открыт на 9-й минуте, заброшенной шайбой отметился защитник команды гостей Захар Арзамасцев. Во втором периоде «Авангард» сумел забить трижды усилиями Давида Деарне, Тейлора Бека и Виктора Стольберга. У «Салавата» гол на свой счёт записал Александр Бурмистров. На 53-й минуте Кирилл Семёнов упрочил преимущество «ястребов», но гости сумели отыграться в концовке благодаря голам Арзамасцева и Антона Бурдасова. В овертайме шайб заброшено не было, победу хозяевам в буллитной серии принёс Давид Деарне.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
5:4
0:1, 3:1, 1:2, 0:0, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Арзамасцев (Ткачёв) – 08:25 (5x4), 1:1 – Деарне (Франсон, Шумаков) – 26:27 (5x5), 2:1 – Бек (Деарне, Шумаков) – 28:14 (5x4), 2:2 – Бурмистров (Кугрышев) – 29:15 (5x5), 3:2 – Стольберг (Семёнов, Франсон) – 39:39 (4x5), 4:2 – Семёнов (Петров) – 52:53 (5x5), 4:3 – Арзамасцев (Кугрышев) – 57:12 (5x5), 4:4 – Бурдасов (Жарков) – 57:41 (5x5), 5:4 – Деарне – 65:00 ( ПБ)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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