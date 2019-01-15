Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Цулыгин — об отменённом голе: неприятно, тем более вопрос спорный

Цулыгин — об отменённом голе: неприятно, тем более вопрос спорный
Хоккей / КХЛ

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после поражения от «Авангарда» (4:5 Б) прокомментировал отменённую шайбу своей команды. Напомним, в первом периоде Теэму Хартикайнен реализовал большинство, но судьи после просмотра видео отменил гол уфимцев.

«Отменённый гол в первом периоде? Скажу, что всегда неприятно, когда ты забиваешь гол, а его отменяют. Тем более вопрос спорный. Я думаю, мы будем просматривать эпизод и общаться с судьями. Но решение принято, и его не поменяют», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео эпизода с отменённой заброшенной шайбой «Салавата Юлаева» можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент