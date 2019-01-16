Стольберг: «Авангард» движется к плей-офф с хорошим настроением

Нападающий «Авангарда» Виктор Стольберг подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (5:4 Б). Благодаря этой победе подопечные Боба Хартли обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Уфа — хорошая команда. Плотная игра получилась: сначала они забили, потом мы дважды поразили их ворота, забросив вторую шайбу под занавес второго периода. При счёте 4:2, когда оставались считанные минуты до конца матча, противник сумел сравнять. Такое случается. Очень важно было не потерять очки и здорово, что одержали победу по буллитам.

Как чувствую себя в КХЛ? Лучше и лучше. Комфортнее ощущаю себя и с партнерами, и с тренерами, понимаю, чего от меня ждут. Наша система игры имеет целый ряд нюансов, поэтому нужно время, чтобы полностью влиться. Думаю, что тренеры доверяют мне всё больше и больше.

В целом, мы хорошо выступаем, победили немало сильных соперников. Некоторые аспекты стоит подтянуть, но в целом мы движемся к плей-офф с хорошим настроением», — приводит слова Стольберга пресс-служба «Авангарда».