Медведев: все мысли только об «Авангарде» и предстоящих матчах в плей-офф

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (5:4 Б). Благодаря этой победе подопечные Боба Хартли обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Наверное, в первом периоде мы немножко отдали инициативу. Проигрывали, но нашли в себе силы, сравняли. Потом повели в счёте, но «Салават» нас снова догнал. Игра больше понравилась болельщикам, чем тренерскому штабу.

Что случилось в концовке 3-го периода, когда счёт стал 4:4? Ничего особенного, просто бросок и рикошет от меня в третьем голе. И четвёртый получился тоже не без доли фарта. Здорово, что выиграли по буллитам, это хорошая победа, очень важная. В овертайме отстояли в меньшинстве, проявили характер.

Овертайм? Конечно, тренер перед этим дал установку. Там у них и распасовщик Умарк, и Бурдасов стоял на броске, все прекрасно знают, как он бросает с кистей. Поэтому была установка сдержать их, не дать бросить по воротам точно и прицельно. Ребята здорово отоборонялись, выполнили задачу.

Нужно подготовиться к самым важным играм, которые будут в плей-офф. У нас предстоит ещё две поездки на Дальний Восток. Думаю, будет сложно. Предстоит нелёгкий выезд, а в связи с этим и подготовка будет. Поэтому постараемся в свободное время отдыхать и восстанавливаться. А на тренировках и на играх, конечно, отрабатывать.

Ни о чём другом сейчас думать и не приходится, да и нет особого желания. Самое главное, создать под плей-офф такую обстановку, которая есть на протяжении всего сезона, но надо ещё более сплотить ребят. Что касается именно меня, то все мысли и планы связаны только с «Авангардом». О дальнейшем даже пока не думал. И, наверное, в ближайшее время не об этом будет болеть голова. Впереди важный отрезок сезона. Самое главное, показать себя и достойный результат», — приводит слова Медведева пресс-служба «Авангарда».