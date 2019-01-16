Куинн: жду от Бучневича более эффективной игры, тогда он получит больше времени

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:2) прокомментировал игру Павла Бучневича. Российский форвард отметился дублем при игре большинстве. В равных составах Бучневич выходил на лёд в четвёртой тройке.

«Как долго Бучневич будет играть в четвёртой тройке? А кто вам сказал, что это четвёртое звено? Возможно, именно потому, что он оказался так глубоко, Павел смог прибавить и забил два гола в большинстве. Если говорить серьёзно, то я жду от него более эффективной всесторонней игры. Сегодня он хорошо проявил себя в численном преимуществе. Мы говорили ему, что ждём от него большего. Возможно, в четверг мы это получим, и тогда он увидит больше игрового времени», — заявил Куинн после матча.