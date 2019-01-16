Ларионов: в КХЛ мы получаем средних легионеров, а наши пацаны сидят на лавке

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился мнением о развитии молодых игроков в Континентальной хоккейной лиге.

«С одной стороны, лига называется Континентальной и должна быть таковой. Но когда мы имеем среди участников Китай, Ригу, «Слован», то нашему хоккею это ничего не даёт. Посчитайте шведов, финнов, канадцев в КХЛ и посчитайте русских игроков в шведской, чешской, финской лигах. Должна быть какая-то линия, условия. Но мы туда почти никого не отдаём, а ведь ребята могли бы получать опыт, играя в хорошей лиге. С другой стороны мы получаем средних легионеров, а наши пацаны сидят на лавке.

Всё зависит от структуры российской хоккейной кухни. Завязана она на воспитании или на результате. С тренера требуют результат, права на ошибку нет. Если мы говорим о перспективе, то, к примеру, в НХЛ дали шанс Свечникову, Хейсканену, Котканиеми. Здесь важно понимать, насколько уровень игроков соответствует уровню первой команды КХЛ? Судя по молодёжному чемпионату мира, сложно сказать, что соответствует в полной мере. Но с другой стороны, могу сказать, что не вижу разницы между некоторыми хоккеистами, играющими в КХЛ, и теми, кто выступал на молодёжном первенстве планеты в Ванкувере», — сказал Ларионов «Чемпионату».