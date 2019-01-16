«Машина разобрана, только детали валяются». Три глобальных вопроса по КХЛ

После чемпионата мира в Канаде, на котором команда Валерия Брагина завоевала бронзовые медали, обсуждать проблему подключения молодых хоккеистов к основным составам клубов КХЛ стали всё больше. Вопрос действительно болезненный. Далеко не все ребята получают практику на высоком уровне. Но дело здесь не только в тренерских решениях. Влияет и политика КХЛ.



К примеру, в лиге за два последних года уже сократили три клуба, а ведь и в Новокузнецке, и в Тольятти, и в Ханты-Мансийске всегда была отличная хоккейная поросль. «Кузня» подарила России и миру Бобровского и Орлова, Сорокина и Капризова. Тольятти испокон веков являлся кузницей российских хоккеистов. Отлично работают с молодыми игроками и в системе «Югры». «Мамонты Югры» — в лидерах Восточной конференции МХЛ. Павел Шэн, Кирилл Марченко, Иван Морозов – все эти ребята, выступавшие на МЧМ-2019, выпустились именно из «Югры». Можно вспомнить Данилу Галенюка и Александра Яремчука. Разве слабых игроков позвали бы в СКА и «Авангард»?

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Но тенденция по сокращению команд в КХЛ судя по намерениям и заявлениям руководства лиги продолжится. Но, что самое обидное, разговоры про зону риска ходят по большей части вокруг российских команд – «Северстали», «Амура», «Нефтехимика». И это поразительно, учитывая, что в лиге есть целая россыпь команд, чьи составы пестрят второсортными иностранцами, спортивного результата нет, а болельщикам эти клубы неинтересны.

Возможно, особняком стоит поставить минское и рижское «Динамо», но «Слован» и «Куньлунь» не нужны в КХЛ совершенно точно. «Слован» постоянно в долгах и не составляет никакой конкуренции, а тут ещё и худшую посещаемость выдал. «Куньлунь» играет непонятно для кого и непонятно кем. Для галочки, если говорить простым человеческим языком. Но отбиваться от нападок и слухов вынуждены клубы из российской глубинки. И это при буме популяризации хоккея в стране, развитии национальной программы ФХР по подготовке хоккеистов и прочих спортивных ценностях.

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А ведь именно в «Северстали», «Амуре» или «Нефтехимике» растёт российская молодёжь для дальнейших чемпионатов мира. Причём не только молодёжных, но и взрослых. Неужели под сокращение действительно попадёт одна из этих команд? Разобраться в проблеме мы попросили наших авторитетных экспертов, в числе которых двукратные олимпийские чемпионы Борис Михайлов, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Александр Кожевников, а также известный в прошлом вратарь Илья Брызгалов. Каждому из них мы задали следующие вопросы:



1) Кандидаты в молодёжную сборную не всегда получают достаточную игровую практику в клубах КХЛ. Должны ли клубы КХЛ уделять больше внимания развитию молодых игроков и подключать их к основе? И нужно ли регламентировать в КХЛ число игроков, подходящих по возрасту в молодёжную сборную, в заявках команд на матч?

2) За последние годы из КХЛ были исключены Тольятти, Новокузнецк, Ханты-Мансийск – клубы, где одни из лучших школ в России, которые активно подключали в основу молодых игроков. Что ждёт наш хоккей, если продолжится тенденция по исключению российских клубов с сильными школами?



3) КХЛ исключает российские клубы, но при этом в лиге играют «Слован», «Куньлунь», минское и рижское «Динамо», которые не показывают высоких результатов. Насколько это правильно, когда лига всё больше закрывает двери для российских игроков и способствует увеличению в ней иностранных хоккеистов не самого высокого уровня?

«Мы получаем средних легионеров, а наши пацаны сидят на лавке»

Игорь Ларионов выступил против того, чтобы регламентировать в КХЛ игровое время или число игроков, подходящих по возрасту в молодёжную сборную. Ларионов заявил, что наличие в КХЛ иностранных команд отечественному хоккею не даёт ничего.



1) Всё зависит от структуры российской хоккейной кухни. Завязана ли она на воспитании или на результате. С тренера требуют результат, права на ошибку нет. Если мы говорим о перспективе, то, к примеру, в НХЛ дали шанс Свечникову, Хейсканену, Котканиеми. Здесь важно понимать, насколько уровень игроков соответствует уровню первой команды КХЛ? Судя по молодёжному чемпионату мира, сложно сказать, что соответствует в полной мере. Но с другой стороны, могу сказать, что не вижу разницы между некоторыми хоккеистами, играющими в КХЛ, и теми, кто выступал на молодёжном первенстве планеты в Ванкувере.



Я против регламентирования. Почему тот, кто может сыграть на МЧМ, заслуживает права играть больше тех, кто находится в другой ситуации? Никаких преимуществ ни у кого быть не должно, нужна конкурентная борьба и спортивный принцип. Допустим, есть 40 человек. 20 могут сыграть на чемпионате мира, 20 не могут. С какой стати чьё-то время будет регламентировано, а чьё-то нет? Единицы готовы сразу попасть в основной состав. Это должен определять только тренер.



2) А чем упомянутые Ханты-Мансийск, Новокузнецк, Тольятти отличаются от того же Воскресенска, давшего миру много чемпионов? Можно жалеть какие-то школы, но не стоит их считать какими-то выдающимися. Повторюсь, тот же «Химик» воспитал гораздо больше людей, но мы не видим этой команды в КХЛ. Здесь главный вопрос в качестве продукта и игры. Если у команды из года в год какие-то проблемы, нет денег, перспектив, там не платят зарплат, то она не нужна в КХЛ. Лучше иметь стабильные команды, чтобы была конкуренция и сильные фарм-клубы, где как раз и можно обкатывать молодёжь. Вы же знаете, я изначально был за сокращение числа команд в КХЛ.



3) С одной стороны, лига называется Континентальной и должна быть таковой. Но когда мы имеем среди участников Китай, Ригу, «Слован», то нашему хоккею это ничего не даёт. Посчитайте шведов, финнов, канадцев в КХЛ и посчитайте русских игроков в шведской, чешской, финской лигах. Должна быть какая-то линия, условия. Но мы туда почти никого не отдаём, а ведь ребята могли бы получать опыт, играя в хорошей лиге. С другой стороны, мы получаем средних легионеров, а наши пацаны сидят на лавке.

«Я не увидел будущих мегазвёзд на МЧМ. Кроме, может быть, вратаря»

Вячеслав Фетисов считает, что клубы КХЛ обязаны предоставить шансы молодёжи, но никакого регламентирования игрового времени быть не должно.



1) Они обязаны это делать. Что касается регламентирования, то человек играет столько, сколько он должен играть. Если он не умеет играть, ему нужно давать время, чтобы он играл. У нас была куча регламентов, и молодые никогда не сидели без игровой практики. Какой из этого был толк? Никакого. Надо игроков готовить по-другому. Кто помнит историю отечественного хоккея, тот знает, во сколько лет начинали все великие игроки в командах мастеров. В 18 лет уже все играли. Да и в то время конкуренция была покруче. Значит, клубы должны больше внимания уделять подготовке игроков, а не новым регламентам. Игроков в то время было меньше, но все пробивались. Методики подготовки хоккеистов были понятными. Эта тема касается детского и юношеского хоккея, который требует серьёзной модернизации.



Смотрел молодёжный чемпионат мира. Любая игра на вылет интересна, но, когда смотришь на качество игры, ничего выдающегося не видно. Я не увидел будущих мегазвёзд. Кроме, может быть, вратаря. Всё было простенько, усреднённенько. Ну бегут большие ребята. Надо работать. Клубы – первые, кто заинтересован в том, чтобы молодые игроки росли и подпирали всех остальных.

Фетисов: Надо игроков готовить по-другому. Кто помнит историю отечественного хоккея, тот знает, во сколько лет начинали все великие игроки в командах мастеров. В 18 лет уже все играли.

2) Это может привести к чему угодно. Тем более когда всё не совсем структурировано. В своё время появлялись хоккеисты в школах, где не было команд Высшей лиги. Пензенский «Дизелист», Кирово-Чепецк, Новокузнецк давали игроков, там появлялись талантливые ребята. Здесь надо задуматься о том, чтобы не нагружать команды мастеров детскими спортивными школами, а восстановить систему драфтов в том виде, в котором она должна быть. Тем самым мы расширим географию и сможем определить, где у нас есть точки роста. Сегодня талантливых пацанов забирают из регионов в 12-13 лет и везут их в Москву или Казань. И они недовоспитанные, недообласканные семьёй уезжают. В столь юном возрасте многие ломаются. Если говорить о том, что школы надо привязывать к командам КХЛ, то давайте посчитаем, сколько всего российских клубов в лиге. А регионов у нас 85. Хоккейных дворцов более 400. В городах, где нет команды мастеров, не должно быть хоккея?



Мы говорим о создании системы, которая позволит отмечать точки роста, вовремя отыскивать там талантливых ребят и поддерживать систему соревнований через уникальность тех школ, в которых они выросли. А сейчас всех лучших вывозят в 13 лет и делают одинаковыми, как пельмени или печеньки. Уникальность нашей советской школы была в том, что в Горьком была своя школа, в Воскресенске – своя, ЦСКА обладал своей уникальной школой, Пенза и Кирово-Чепецк – своей. Это одна из тем, которая требует системного подхода и понимания того, что происходит в нашем хоккее.



3) От комментариев по третьему вопросу Вячеслав Фетисов отказался.

«Нельзя развивать лигу в интересах национальной сборной»

Илья Брызгалов предложил не путать интересы лиги с интересами сборной.



1) Если искусственно создавать комфортные условия для молодёжи, ни к чему хорошему это не приведёт. Ребята должны завоевать, заслужить это место в составе, побороться за него. Подумайте логически и поставьте себя на место тренера. Ему в принципе без разницы, какого возраста игрок — 17, 25 или 38 лет. Кто лучше играет, того он и ставит. Если этот пацан на голову сильнее другого игрока, думаете, он не будет его ставить в состав? Он что, себе вредить будет? Его работа тоже зависит от успехов команды. Скорее всего, дело в молодёжи, которая просто не проходит в состав.



У того же Билялетдинова Андрей Марков играл совсем молодым, Максим Афиногенов. Можно найти и другие примеры. Дело не в том, что тренер боится ставить молодого игрока, просто он видит, что этот игрок на данный момент не готов, или находится на том же уровне, что и другой, но имеет меньше опыта. А если кто-то на голову сильнее, кто его будет на лавочке держать?

Что, Женя Малкин не играл в раннем возрасте, Саша Овечкин не играл? Я тоже начал играть в 19 лет, Варламов, Бобровский, Женя Кузнецов. Таких ребят полно. Просто те 17-19-летние ребята, которые сейчас есть, по уровню мастерства не могут вытеснить из состава взрослых игроков. Иди и завоюй это время, выгрызи его! Когда тебе дают шанс, сыграй так, чтобы тренер посмотрел и сказал: «Вау! Этот парень больше не сядет в запас».



Не нужно ничего регламентировать. Они станут только сильнее, закалятся, когда выгрызут себе время и место в составе. А если проиграют, то это естественный отбор. Я вообще против каких-либо ограничений и запретов, у меня на них аллергия.



2) Школы продолжают функционировать, просто команды больше не выступают в КХЛ. Нельзя развивать профессиональную хоккейную лигу в интересах национальной сборной. Это взаимоисключающие вещи. Что идёт на пользу сборной, то идёт во вред лиге, и наоборот. КХЛ надо определиться — или вы строите лигу по образцу и подобию НХЛ, которую они когда-то хотели догнать и перегнать, или вы строите лигу под интересы сборной. А так получается разобранная машина, только детали какие-то валяются. То одно делаем так, в другой год иначе, в третий тоже по-другому. Всё комкается, меняется из-за Олимпиады или из-за того, что чемпионат мира проводится в России, или ещё из-за чего-нибудь. Как в таких условиях можно что-то развивать?



3) Во-первых, хороших игроков на КХЛ не хватает. Во-вторых, амбиции должны соответствовать возможностям. Что хочет доказать КХЛ, раздувая лигу и включая клуб из того же Китая? Действительно, в лиге становится меньше мест для российских игроков. Если бы было ещё два русских клуба, как минимум ещё 40 игроков было бы задействовано, а не наоборот, когда в иностранных клубах задействованы иностранные игроки.

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«Исключая эти клубы из КХЛ, мы теряем хоккейные регионы»

Борис Михайлов выступил за развитие хоккея в российских регионах и заявил, что нельзя заставлять тренеров привлекать молодёжь к матчам с помощью указаний свыше. Должен действовать только спортивный принцип.



1) Игроки молодёжной команды хорошо выступили на чемпионате мира, выиграв бронзовые медали. Там есть очень интересные ребята. Думаю, что тренеры команд должны обратить внимание на эту молодёжь. Она интересная. А будут ли её использовать? Наверное, да, у этих ребят хорошая перспектива. Но решение за тренерами.



2) Я не знаю тонкостей и причин исключения этих команд из КХЛ. У каждого коллектива есть разные причины. Чтобы ответить на этот вопрос, надо всё знать досконально: какие у клуба финансы, как работает школа. Исключая эти клубы из КХЛ, мы теряем хоккейные регионы.

3) Если приглашать к нам иностранную команду, то она должна быть уровня тех клубов, которые КХЛ выгоняет или выше. Тогда это будет способствовать интересу публики.

«Набрали лигу и всё, а потом сами себе создали проблемы»

Александр Кожевников выступил за полное доверие молодёжи и считает необходимым подключать молодых ребят к первым командам.



1) Конечно надо подключать. Раньше была система, когда практически все ребята из молодёжной сборной после чемпионата мира играли за первые команды. Им доверяли, когда даже не в четыре, а в три звена играли. Я не знаю, почему сейчас такая картина, почему мы сваливаем на иностранцев. Думаю, что здесь что-то другое, непонятное. Конечно, им надо доверять и давать шанс. И через год-два они привыкнут и начнут играть. Ярославль доверяет, и они неплохо выглядят. Только потом почему-то они пропадают. Может быть, из-за самоуверенности. Мастерства у нас большого нет, не все школы хорошо работают, есть проблемы с клюшками. Думаю, что, когда мы перейдём на площадки меньшего размера, тренеры будут больше внимания уделять не тактике, а развитию индивидуального мастерства, например приёму шайбы и быстрому принятию решений. Как только площадки уменьшат, тогда молодёжи будут больше доверять.



Кто бы что ни говорил, но должна быть конкуренция. Зачем давать хоккеисту играть, если он не выдерживает конкуренции с другими игроками своего возраста? Смысл в этом какой? Как он будет расти, если у него нет конкурентов? Просто за счёт того, что надо? Он не будет расти!

Кожевников: Нам надо там развивать своих игроков, а они в «Куньлунь» финнов набирают. Какой в этом смысл? У нас столько школ, столько игроков пропадает! В этом проблема. Нам надо идти в Азию, но нужно делать это правильно, протежируя своих игроков.

2) Многие игроки, которые оттуда вышли, – игроки московских клубов. Не все школы работают хорошо. Новокузнецк вот работает, но многое зависит от того, какие ребята подбираются в конкретном году рождения. Если не хватает мастерства и игроков высокого уровня, то на данном этапе это правильное решение. Мы говорим про случившийся факт, но это надо было делать изначально. Набрали лигу и всё, а потом сами себе создали проблемы. Кого хотели, того и брали, лишь бы деньги были. У нас было непланомерное развитие. Изначально КХЛ была неправильно создана, а потом уже начали обижать людей и создавать им проблемы.



3) «Слован» в какое-то время был нам нужен, но сейчас его надо убирать. Разница с «Куньлунем» в том, что в Китае надо развивать хоккей. Я только одну вещь не пойму. Нам надо там развивать своих игроков, а они туда финнов набирают. Какой в этом смысл? У нас столько школ, столько игроков пропадает! В этом проблема. Нам надо идти в Азию, но нужно делать это правильно, протежируя своих игроков. А скоро там канадцы появятся, сто процентов! Пару матчей НХЛ проведут, и всё. Нельзя рынки отдавать, это же бизнес! Через год-два они всё это завоюют. Надо по-другому на это смотреть.