Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов отказался комментировать отменённый гол «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата с «Авангардом» (4:5 Б).



В первом периоде встречи для определения гола пришлось прибегнуть к помощи судей. В большинстве отличился нападающий гостей Теэму Хартикайнен, однако после просмотра видео арбитры отменили взятие ворот. Анисимов отказался объяснять природу судейского решения, сославшись на то, что не собирается комментировать каждый гол.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Должен ли главный арбитр КХЛ разъяснять спорные решения судей?».

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На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин сказал, что решение отменить гол Хартикайнена является спорным.