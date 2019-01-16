Главный арбитр КХЛ отказался объяснять отменённый гол «СЮ» в игре с «Авангардом»

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов отказался комментировать отменённый гол «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата с «Авангардом» (4:5 Б).

В первом периоде встречи для определения гола пришлось прибегнуть к помощи судей. В большинстве отличился нападающий гостей Теэму Хартикайнен, однако после просмотра видео арбитры отменили взятие ворот.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Анисимов отказался объяснять природу судейского решения, сославшись на то, что не собирается комментировать каждый гол.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин сказал, что решение отменить гол Хартикайнена является спорным.

«Скажу, что всегда неприятно, когда ты забиваешь гол, а его отменяют. Тем более вопрос спорный. Я думаю, мы будем просматривать эпизод и общаться с судьями. Но решение принято, и его не поменяют», — заявил Цулыгин.