«Северсталь» обыграла «Адмирал» во Владивостоке

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение во встрече с череповецкой «Северсталью», игра завершилась со счётом 2:4. Подопечные Андрея Разина продлили победную серию до шести выигранных матчей.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, их авторами стали Картер Эштон и Сергей Коньков. Во втором периоде «Северсталь» забросила две шайбы усилиями Евгения Лапенкова и Егора Бабенко. На 47-й минуте Денис Вихарев сократил отставание «моряков», но вскоре Сергей Монахов сделал счёт 4:2 в пользу Череповца.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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