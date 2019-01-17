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«Северсталь» обыграла «Адмирал» во Владивостоке

«Северсталь» обыграла «Адмирал» во Владивостоке
Хоккей / КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение во встрече с череповецкой «Северсталью», игра завершилась со счётом 2:4. Подопечные Андрея Разина продлили победную серию до шести выигранных матчей.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, их авторами стали Картер Эштон и Сергей Коньков. Во втором периоде «Северсталь» забросила две шайбы усилиями Евгения Лапенкова и Егора Бабенко. На 47-й минуте Денис Вихарев сократил отставание «моряков», но вскоре Сергей Монахов сделал счёт 4:2 в пользу Череповца.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
2:4
1:1, 0:2, 1:1
Северсталь
Череповец
0:1 – Эштон (Николишин, Кулда) – 05:28 (5x5), 1:1 – Коньков (Полак, Кубат) – 17:07 (5x4), 1:2 – Лапенков (Николишин) – 23:13 (5x5), 1:3 – Бабенко – 32:32 (5x4), 2:3 – Вихарев (Глазачев, Воронин) – 46:27 (5x5), 2:4 – Монахов (Кудако, Якимов) – 52:51 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео голов и опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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