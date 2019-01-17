СКА — «Динамо» М: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 17 января, в Санкт-Петербурге состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным хоккейным клубом СКА и московским «Динамо». Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через смс» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Обе команды входят в число лидеров Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В нынешнем регулярном чемпионате соперники встречались уже трижды, и каждый раз победа оставалась за командой Ильи Воробьёва.



СКА и «Динамо» по два раза выигрывали Кубок Гагарина, являясь самым титулованными клубами Западной конференции. Сейчас СКА идёт на второй строчке Запада, «Динамо» — на пятом месте.



Прямая видеотрансляция матча СКА — «Динамо» М на «Чемпионате»