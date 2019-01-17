Ларионов: Кубок мира — типичный Евротур, об этих играх никто не вспомнит

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился мнением об отмене Кубка мира — 2020.



«Кубок мира потерял остроту. Сейчас другое время, никто не хочет биться друг против друга перед длинным сезоном в НХЛ. Кубок мира, по нынешним временам, — это улучшенный Матч звёзд. Может, чуть больше скорости и контакта, но не более того. Лучшее событие, которое предстоит, — Олимпиада. Там ты уже играешь за страну. То, что на Игры могут не отпустить игроков НХЛ, — отдельная история.



Кубок мира — коммерческий турнир, цель которого заработать деньги. Но здесь сложно говорить о какой-то тенденции развития хоккея. Не будет какого-то неподдельного ажиотажа. Это такой типичный Евротур, только в другом исполнении. Эти игры ничего не дают, о них никто не вспомнит. Локаут? Всё может быть, но сомневаюсь, что он будет», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

НХЛ выкинула Кубок мира на свалку. Там ему и место Теперь вся надежда на Олимпиаду.