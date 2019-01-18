Итоги дня НХЛ для россиян: Кучеров укрепил лидерство в гонке бомбардиров

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах приняли участие 12 представителей России.
В активе лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова результативная передача. Российский форвард увеличил отрыв от Джонни Годро и Микко Рантанена до пяти очков — теперь на его счету 76 баллов. Также у него показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 4 броска в створ и силовой приём за 25.29 на льду (6.21 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «-2», 2 броска и 3 силовых приёма за 15.29. Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30. Александр Радулов отметился результативной передачей и броском в створ за 19.09 на льду (1.10 – в большинстве). Антон Худобин остался на скамейке запасных. Валерий Ничушкин не попал в заявку на матч. На счету Ильи Ковальчука два броска и два блок-шота за 15.37. В активе Владимира Тарасенко показатель полезности «-2» и 2 броска в створ за 23.59 на льду (4.37 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-2» и силовой приём за 15.12.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|27 из 30
|90,0
|2:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-2
|0
|0
|1
|0
|20%
|15.12
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-2
|0
|2
|0
|0
|-
|23.59
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|-1
|0
|2
|0
|0
|50%
|13.42
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|10.12
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|2
|2
|1
|33%
|17.23
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|-1
|2
|4
|1
|0
|-
|25.29
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-2
|0
|2
|3
|1
|-
|15.29
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+2
|+1
|0
|0
|2
|3
|-
|25.54
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|2
|0
|0
|0
|-
|09.00
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|2
|-
|15.37
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|19.09