Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Итоги дня НХЛ для россиян: Кучеров укрепил лидерство в гонке бомбардиров

Итоги дня НХЛ для россиян: Кучеров укрепил лидерство в гонке бомбардиров
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах приняли участие 12 представителей России.

В активе лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова результативная передача. Российский форвард увеличил отрыв от Джонни Годро и Микко Рантанена до пяти очков — теперь на его счету 76 баллов. Также у него показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 4 броска в створ и силовой приём за 25.29 на льду (6.21 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «-2», 2 броска и 3 силовых приёма за 15.29. Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30. Александр Радулов отметился результативной передачей и броском в створ за 19.09 на льду (1.10 – в большинстве). Антон Худобин остался на скамейке запасных. Валерий Ничушкин не попал в заявку на матч. На счету Ильи Ковальчука два броска и два блок-шота за 15.37. В активе Владимира Тарасенко показатель полезности «-2» и 2 броска в створ за 23.59 на льду (4.37 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-2» и силовой приём за 15.12.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»27 из 3090,02:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-2001020%15.12
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0-20200-23.59
Анисимов (н)«Чикаго»0+1-1020050%13.42
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000100-10.12
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-1022133%17.23
Кучеров (н)«Тампа»0+1-12410-25.29
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-20231-15.29
Зайцев (з)«Торонто»0+2+10023-25.54
Ожиганов (з)«Торонто»0+002000-09.00
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+000202-15.37
Радулов (н)«Даллас»0+100100-19.09
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент