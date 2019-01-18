Итоги дня НХЛ для россиян: Кучеров укрепил лидерство в гонке бомбардиров

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах приняли участие 12 представителей России.

В активе лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова результативная передача. Российский форвард увеличил отрыв от Джонни Годро и Микко Рантанена до пяти очков — теперь на его счету 76 баллов. Также у него показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 4 броска в створ и силовой приём за 25.29 на льду (6.21 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «-2», 2 броска и 3 силовых приёма за 15.29. Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30. Александр Радулов отметился результативной передачей и броском в створ за 19.09 на льду (1.10 – в большинстве). Антон Худобин остался на скамейке запасных. Валерий Ничушкин не попал в заявку на матч. На счету Ильи Ковальчука два броска и два блок-шота за 15.37. В активе Владимира Тарасенко показатель полезности «-2» и 2 броска в створ за 23.59 на льду (4.37 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-2» и силовой приём за 15.12.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 27 из 30 90,0 2:4