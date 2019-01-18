Хайнс: Яковлев — европейский игрок. В НХЛ ему ничего не было гарантировано

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс прокомментировал сложившуюся ситуацию с российским защитником Егором Яковлевым. 27-летний россиянин последний раз принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря 2018 года, когда заработал «-3» с «Сан-Хосе Шаркс».

«У него была мечта. Это европейский игрок, который приехал сюда и хочет играть здесь. Ему ничего не было гарантировано. Ему нужно было принять решение. У нас были разговоры с ним. Гарантий того, что он отправится в АХЛ, не было, однако он сказал, что понимает ситуацию, уважает создавшееся положение, хочет продолжать работать и верит в то, что способен играть в НХЛ», — цитирует Хайнса официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Егор сыграл 11 матчей в НХЛ, забросив 1 шайбу и сделав 3 результативные передачи при полезности «-5».