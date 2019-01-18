КХЛ показала специальную экипировку для вратарей на Матч звёзд в Казани

КХЛ представила специальную экипировку для голкиперов дивизиона Чернышёва и Тарасова на Матче звёзд 2019 года, информирует официальный сайт лиги.

Два вратаря впервые сыграют в экипировке, выполненной в цветах Звёздного уик-энда. Для голкипера дивизиона Тарасова подготовлен чёрный комплект щитков с красно-зелёной графикой, а для команды дивизиона Чернышёва – белый комплект.

Фото также можно посмотреть в официальной группе КХЛ в соцсети «ВКонтакте».

По окончании матчей один из комплектов формы будет продан, а вырученные средства пойдут на благотворительность.

Напомним, что от дивизиона Тарасова участие в матче примут вратари Ларс Юханссон (ЦСКА) и Константин Барулин («Сочи»). Дивизион Чернышёва представляют голкиперы Юха Метсола («Салават Юлаев») и Игорь Бобков («Авангард»).

Неделя звёзд хоккея стартовала в Нижнекамске, где 12 и 13 января прошли Кубок вызова МХЛ и Матч звёзд ЖХЛ. Другие выставочные события пройдут в Казани (Мастер-шоу и Матч звёзд КХЛ) и Альметьевске. На главное хоккейное шоу сезона в Республику Татарстан отправятся 44 хоккеиста, представляющих 21 клуб КХЛ. В преддверии матча команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ.