Гецлаф: в «Анахайме» появилось много новых лиц. Они не знают, как было тяжело

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф надеется, что четыре обмена, совершённые клубом на неделе станут тем обстоятельством, которое поможет команде переломить в корне нынешнюю ситуацию. До победы в матче с «Миннесотой Уайлд» команда Рэнди Карлайла потерпела 12 поражений подряд.

«Мы понимали, что надо что-то делать. Поэтому мы рады видеть новых ребят в составе, которым не пришлось столкнуться с тем, через что прошли мы. Надеюсь, они помогут нам встряхнуться и все изменить. В команде появилось много новых лиц. Они не знают, как нам было тяжело. Хочу верить, что они придадут нам сил, помогут добиться успеха», — цитирует Гецлафа официальный сайт НХЛ.

15 января «Дакс» обменяли нападающего Эндрю Кольяно в «Даллас Старз», получив нападающего Девина Шора. Вчера, 17 января, клуб совершил ещё три сделки, усилив состав Дереком Грантом, Майклом Дель Зотто и Джастином Клоосом.