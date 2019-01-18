Гибсон: «Анахайм» сделал всё для победы. Нас просто достали поражения

Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон прокомментировал победу (3:0) в матче с «Миннесотой Уайлд». Американский голкипер отразил 37 бросков, что позволило команде Рэнди Карлайла прервать 12-матчевую серию поражений, которая являлась худшей за всю историю клуба.

«Мы долго ждали победы, это точно. Нас просто достали поражения. Думаю, сегодня мы вышли и сыграли именно так, как должны были. Мы сделали всё, что нужно.

Незасчитанный гол? В таких ситуациях решение судей сложно предугадать. Это сложный момент, я правда не знал, засчитают его или нет. Когда они пошли просматривать гол, я подумал, что заслуживаем передышку.

Нам нужна была пауза после всех этих поражений, в которых рикошеты часто были не в нашу пользу. Мы должны были выбраться из этой серии», — цитирует Гибсона официальный сайт НХЛ.