Торторелла: у «Коламбуса» были четыре штанги, могли набрать очко

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился впечатлениями от проигранного матча с «Монреаль Канадиенс» (1:4).



«Мы не смогли реализовать свои моменты. Шансы у нас были, четыре штанги. Хотя мы не были идеальны в передачах. Мы играли достаточно хорошо, чтобы набрать одно очко, но не случилось», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Коламбус» без Бобровского проиграл «Монреалю»

Счёт в начале первого периода открыл нападающий гостей Томаш Татар. В середине второго игрового отрезка он укрепил преимущество канадского клуба, оформив дубль. На 46-й минуте «жакеты» усилиями Оливера Бьёркстранда одну шайбу отыграли. В концовке встречи две шайбы забросил форвард «Монреаля» Йоэль Армиа.



На счету Артемия Панарина показатель полезности «-1», один бросок в створ и один силовой приём за 20 минут 58 секунд, проведённых на льду (2.01 – в большинстве). Сергей Бобровский остался на скамейке запасных. Йоонас Корписало пропустил три шайбы и отразил 22 броска из 25.