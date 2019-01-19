Фазель — о МЧМ-2023: это хорошая возможность для Омска, чтобы построить арену

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение о проведении молодёжного чемпионата мира в 2023 году в России.



«Сначала мы рассматривали только Новосибирск, потом, когда решение было уже принято, из ФХР поступил запрос, чтобы Омск тоже стал принимать это мероприятие. Мы все знаем проблемы Омска, что там сейчас нет арены. Это хорошая возможность для города, чтобы построить её. От этой ситуации выиграют все стороны. В Новосибирске в любом случае будет играть сборная России, там пройдут полуфиналы и финал. Так же как на МЧМ-2019 игры проходили в Ванкувере и Виктории. Это хорошо и для Сибири, и для Омска», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.