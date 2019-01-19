Стала известна посещаемость первого дня Матча звёзд КХЛ

Посещаемость первого дня Матча звёзд КХЛ составила 8612 человек. Сегодня, 19 января, состоялись традиционные конкурсы в рамках мастер-шоу.



Дивизион Чернышёва стал победителем мастер-шоу Матча звёзд КХЛ, который проходит в Казани. По итогам конкурсов команда этого дивизиона набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять — у дивизиона Боброва, три — у дивизиона Харламова.

Конкурс «Надёжная защита» выиграл голкипер дивизиона Чернышёва Игорь Бобков, защитник дивизиона Тарасова Александр Елесин выиграл конкурс на самый сильный бросок, нападающий дивизиона Чернышёва Сергей Широков стал победителем конкурса на точность бросков, конкурс «Круг на скорость» выиграл представитель дивизиона Тарасова Дмитрий Кагарлицкий.