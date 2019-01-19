Постма: болельщики на Матче звёзд были такими громкими, я даже не ожидал

Защитник «Ак Барса» Пол Постма поделился мнением о мастер-шоу на Матче звёзд КХЛ в Казани.



«Мне кажется, что первая попытка получилась лучше, но на ней не сработал радар, дали попробовать снова – получилось 154 км/ч. Вообще довольно сложно бросать со всей силой, когда пару часов сидишь на скамейке. Я бы хотел ещё одну попытку!



Выходить на лёд было очень приятно! Невероятное ощущение, болельщики были такими громкими, я даже не ожидал! Вообще сделано многое – вся форма выглядела круто, вратари вообще специальные комплекты заказали. И КХЛ, и «Ак Барс» отлично выполнили свою работу, лучше не бывает. Классное событие, на льду было столько мастеров, за которыми приятно смотреть. Жду завтрашнего матча в формате «3 на 3», это должно быть особенно интересно.



Самым тяжёлым конкурсом, наверное, был биатлон. Не хотел бы я в таком принимать участие, надо столько кататься, после этого бросать на точность. Выглядело всё очень сложно.



Билялетдинов сказал, что сегодня он помощник, а не главный, роль непривычная, поэтому, может быть, будет меньше на меня кричать. Вместе посмеялись, решили, что Дарья Миронова могла поругать нас за него», — цитирует защитника официальный сайт «Ак Барса».

Песня Майоне и пляски Гудачека. Самые яркие моменты мастер-шоу КХЛ Ещё были буллит Сычёва с Михеевым, четыре мушкетёра из «Автомобилиста» и мощный бросок Елесина.