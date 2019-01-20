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Хет-трик Маршессо помог «Вегасу» разгромить «Питтсбург», у Малкина — «-3»

Хет-трик Маршессо помог «Вегасу» разгромить «Питтсбург», у Малкина — «-3»
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» переиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл-Арена» в Парадайсе и закончилась со счётом 7:3 (3:1, 2:2, 2:0) в пользу хозяев.

Главной звездой матча стал форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо, оформивший хет-трик. Ещё по разу в составе победителей отличились Ши Теодор, Макс Пасиоретти, Оскар Линдберг и Вильям Карлссон. В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Фил Кессел, Доминик Симон и Сидни Кросби. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал в актив одну результативную передачу и завершил игру с показателем полезности "-3".

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
7:3
3:1, 2:2, 2:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кессел (Мяяття, Малкин) – 03:51 (5x5), 1:1 – Теодор (Шмидт, Штястны) – 06:08 (5x4), 2:1 – Пасиоретти (Штястны, Так) – 15:20 (5x5), 3:1 – Линдберг (Карпентер, Икин) – 16:03 (5x5), 3:2 – Симон (Гюнцель, Дюмулен) – 20:16 (5x5), 3:3 – Кросби (Гюнцель, Летанг) – 25:56 (5x5), 4:3 – Маршессо – 32:26 (5x5), 5:3 – Маршессо (Карлссон, Миллер) – 36:16 (5x5), 6:3 – Карлссон (Миллер) – 53:45 (5x5), 7:3 – Маршессо (Пасиоретти, Флёри) – 59:39 (en)

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Калгари Флэймз» — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2).

В составе «огоньков» отличились Джонни Годро, Марк Джордано, Оливер Килингтон, Микаэль Баклунд и Шон Монахан. Райан Ньюджент-Хопкинс и Милан Лучич забивали за «нефтяников». Голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен отразил 27 бросков из 32.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2:5
0:0, 1:3, 1:2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Годро (Линдхольм, Джордано) – 20:44 (5x5), 0:2 – Джордано (Монахан, Хэнифин) – 27:29 (5x4), 0:3 – Чюлингтон (Баклунд, Фролик) – 35:30 (5x5), 1:3 – Ньюджент-Хопкинс (Пульюярви) – 39:42 (4x4), 2:3 – Лучич (Пульюярви, Джонс) – 44:16 (5x4), 2:4 – Баклунд – 54:15 (5x5), 2:5 – Монахан (Ткачук, Годро) – 56:03 (5x4)
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