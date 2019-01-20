Хет-трик Маршессо помог «Вегасу» разгромить «Питтсбург», у Малкина — «-3»

«Вегас Голден Найтс» переиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл-Арена» в Парадайсе и закончилась со счётом 7:3 (3:1, 2:2, 2:0) в пользу хозяев.

Главной звездой матча стал форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо, оформивший хет-трик. Ещё по разу в составе победителей отличились Ши Теодор, Макс Пасиоретти, Оскар Линдберг и Вильям Карлссон. В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Фил Кессел, Доминик Симон и Сидни Кросби. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал в актив одну результативную передачу и завершил игру с показателем полезности "-3".

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Калгари Флэймз» — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2).

В составе «огоньков» отличились Джонни Годро, Марк Джордано, Оливер Килингтон, Микаэль Баклунд и Шон Монахан. Райан Ньюджент-Хопкинс и Милан Лучич забивали за «нефтяников». Голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен отразил 27 бросков из 32.