Василевский психанул после гола «Сан-Хосе» на последней минуте матча

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) в пользу хозяев.

Подопечные Джона Купера контролировали ход игры на протяжении большей части матча. Уйти от разгрома игроки «акул» сумели только за 37 секунд до конца третьего периода, отличился Маркус Сёренсен. Шведский форвард подобрал шайбу на борту, выкатился на убойную позицию и без помех расстрелял ворота Андрея Василевского. Американский защитник «Тампы» Райан Макдона в этот момент занимался имитацией блокировки броска.

Шайба Сёренсена вызвала у Василевского настоящий гнев. Российский вратарь сначала едва не разломал клюшку о перекладину ворот, а после этого стал разбрасывать амуницию. В сторону улетели сначала клюшка, а затем и блин вратаря.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.