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Кучеров в 111-й раз набрал 2+ очка и вышел на 4-е место в истории «Тампы»

Кучеров в 111-й раз набрал 2+ очка и вышел на 4-е место в истории «Тампы»
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл у «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) в пользу хозяев.

Нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи и упрочил лидерство в споре бомбардиров. Россиянин вышел на четвёртое место в истории франшизы по количеству матчей, в которых набирал больше одного очка. У Никиты 111 таких игр, как и у Брэда Ричардса.

Лидером в истории «Тампы» является Мартен Сен-Луи (257 матчей), на втором месте — Венсан Лекавалье (212), на третьем — Стивен Стэмкос (195).

В этом сезоне Стэмкос провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 78 (22+56) очков.

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