Главный конкурент Кучерова в борьбе за «Арт Росс Трофи» Рантанен получил травму

«Колорадо Эвеланш» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась с разгромным счётом 7:1 (1:0, 6:0, 0:1) в пользу хозяев.

Команда Джареда Беднара заканчивала игру в усечённом составе. Два лидера «лавин»— Микко Рантанен, оформивший дубль, и один из ведущих защитников Эрик Джонсон — не смогли закончить матч из-за травм. Джонсон покинул площадку в первом периоде, когда шайба прилетела ему в челюсть, а Рантанен получил травму нижней части тела в третьем периоде.

Рантанен является главным конкурентом российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в борьбе за приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата — «Арт Росс Трофи». Финский форвард набрал 73 очка в 48 матчах и отстаёт от Кучерова на пять очков. Рантанен располагается на втором месте в зачёте бомбардиров.

«Мы не стали его выпускать из соображений предосторожности. Серьёзной травмы, я надеюсь, он избежал, но нужно будет дождаться вердикта врачей. Мы хотим убедиться, что он будет в порядке к следующему матчу», — прокомментировал Беднар повреждение Рантанена.