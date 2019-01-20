Даути — о матче с «Колорадо»: второй период был просто жалким

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути прокомментировал неудачную игру команды в выездной игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (1:7).



Во второй трети матча подопечные Джареда Беднара забросили шесть шайб, повторив клубный рекорд по голам за один период. Ранее игроки «лавин» дважды смогли отличиться шесть раз в одном периоде: 5 декабря 1995-го и 3 марта 1999 года.



«Второй период был просто жалким. Даже не знаю, что ещё сказать», — приводит слова Даути официальный сайт НХЛ.



Единственную шайбу «Лос-Анджелеса» забросил российский нападающий Илья Ковальчук, который провёл на льду 16 минуты 20 секунд, нанёс два броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1».