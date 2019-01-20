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Джонстон: идея провести Кубок мира в 2021 году была отвергнута из-за Олимпиады

Джонстон: идея провести Кубок мира в 2021 году была отвергнута из-за Олимпиады
Хоккей / НХЛ

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Крис Джонстон прокомментировал ход переговоров между НХЛ и профсоюзом игроков, в результате которых стороны отвергли возможность проведения Кубка мира по хоккею в 2020 и 2021 годах.

«Видимо, пройдёт ещё много времени, прежде чем мы увидим Коннора Макдэвида в свитере сборной Канады, а Остона Мэттьюса — в свитере сборной США. На этой неделе мы узнали, что Кубок мира в 2020 году не состоится. Слышал, что у профсоюза хоккеистов была безумная идея провести Кубок мира в феврале 2021 года, но, учитывая возможный перерыв сезона в 2022 году на Олимпиаду в Пекине, вряд ли это заинтересовало НХЛ», — сказал Джонстон в эфире Sportsnet.

В прошлый раз Кубок мира состоялся осенью 2016 года в Торонто. Победителем турнира стала сборная Канады.

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