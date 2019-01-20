Зинэтула Билялетдинов не реализовал буллит в Матче звёзд

Главный тренер «Ак Барса» и дивизиона Харламова Зинэтула Билялетдинов получил право на буллит в первом полуфинале Матча звёзд КХЛ.



В матче с командой дивизиона Чернышёва сборная дивизиона Харламова получила право на буллит, после того как у соперника зафиксировали нарушение численного состава. Наставник вышел на лёд, но не сумел реализовать попытку — голкипер Юха Метсола отразил его бросок.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».

В этом году Матч звёзд проходит в Казани. Победитель определится по итогам мини-турнира с участием четырёх команд, представляющих свои дивизионы. В первом полуфинале дивизион Чернышёва встречается с дивизионом Харламова, во втором — дивизион Боброва сыграет с дивизионом Тарасова.