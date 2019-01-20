Михеев: силы на матчи КХЛ останутся, зарядились позитивом в Казани

Нападающий дивизиона Чернышёва Илья Михеев поделился эмоциями от победы в Матче звёзд КХЛ. В финальном матче его команда обыграла сборную дивизиона Боброва со счётом 4:3. Третье место завоевала команда дивизиона Харламова.



«Всё было супер! Главное – участие, но и нашей победе рад, которая стала дополнительным бонусом. Мы играем для болельщиков, надеюсь, что им понравилось.



Теперь нужно снова включаться в матчи КХЛ. Форму перед играми не растеряли, всё нормально. Прилетаю, а затем у нас будет тяжёлая поездка на Дальний Восток. Некогда расслабляться, надо работать. Силы останутся, зарядились позитивом в Казани. С Хартли и Басс работалось хорошо, полная гармония», — сказал Михеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Такого Билялетдинова вы ещё не видели! Для этого и нужны Матчи звёзд В Казани кайфовал даже самый серьёзный тренер страны.