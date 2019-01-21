Холтби: беда может сделать нас сильнее, если мы её правильно используем

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брейден Холтби прокомментировал пятиматчевую серию поражений «столичных».



«Обычно такие собрания не проводятся так поздно, во второй половине сезона. Но мы отталкиваемся от того, что было в прошлом году. Пришло время понять, что если мы по-настоящему хотим двигаться дальше, то это потребует ещё большей работы, чем в минувшем сезоне. Вся ответственность на нас, на ветеранах. Беда может сделать нас сильнее, если мы её правильно используем. С каждым годом игра становится всё более сложной. Это был хороший сигнал, что нам пора пробуждаться и придумать, как стать лучше», — сказал голкипер Брейден Холтби в интервью Washington Post.

«Вашингтон» проиграл пять матчей регулярного чемпионата подряд впервые со старта сезона-2014/15.