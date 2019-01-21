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Овечкин — о командном собрании: поговорили по душам, обсудили свою игру

Овечкин — о командном собрании: поговорили по душам, обсудили свою игру
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Чикаго Блэкхоукс» (5:8), которое стало для команды пятым подряд.

«Сейчас у нас трудное время. Мы просто должны это преодолеть, заработать одну победу и двинуться дальше. Не так важно, как мы играем и где мы играем. Просто нужно выиграть одну встречу. Для нас это просто психологический момент.

Собрание после поражения? Да, немного поговорили по душам о том, как мы играем. Нужно упростить игру, действовать проще на обоих концах площадки. Мы совершаем ошибки, которые стоят нам результата», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

«Вашингтон» проиграл пять матчей регулярного чемпионата подряд впервые со старта сезона-2014/15.

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