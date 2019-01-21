OHL: Просветов отразил 44 броска из 45, став первой звездой встречи

Во встрече регулярного сезона хоккейной лиги Онтарио «Саджиноу Спирит» на домашнем льду обыграл «Виндзор Спитфайрз» — 4:1. Первой звездой встречи стал российский вратарь хозяев Иван Просветов. Он отразил 43 броска из 44. В 34 играх голкипер одержал 23 победы, в среднем он пропускает 2,91 шайбы за матч.

Просветов на драфте 2018 года выбран «Аризоной Койотс» под общим 114-м номером. В OHL он проводит первый сезон. В Континентальной хоккейной лиге правами на вратаря владеет СКА.

В другой игре хоккейной лиги Онтарио нападающий «Гвелф Сторм» Алексей Торопченко стал третьей звездой встречи c «Ниагарой Айсдогз» (3:4). На счету форварда две результативные передачи. Ещё один голевой пас на счету защитника Дмитрия Саморукова.

Торопченко в декабре прошлого года подписал контракт с «Сент-Луис Блюз». Саморуков в 2017 году задрафтован «Эдмонтон Ойлерз» под общим 84-м номером.