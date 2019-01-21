«Йокерит» — «Нефтехимик»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 21 января, в Хельсинки состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием местного «Йокерита» и нижнекамского «Нефтехимика». Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



«Йокерит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков. На счету «Нефтехимика» 40 очков, команда занимает 11-е место на Востоке.



Прямая видеотрансляция матча «Йокерит» — «Нефтехимик» на «Чемпионате».