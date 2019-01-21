Hockey News: «Тампа» — «Виннипег» будет самым интересным финалом Кубка Стэнли

Портал Hockey News составил список из 10 потенциально самых интересных финальных пар Кубка Стэнли – 2019. При этом ни одна из команд не присутствует в списке более одного раза.



По мнению портала, самым интересным финалом станет противостояние «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Виннипег Джетс». В прошлом сезоне обе команды дошли до финалов своих конференции, но в этом году они способны сделать шаг вперёд. Второе место занимает матч «Торонто Мэйпл Лифс» с любым клубом Западной конференции, третье — финал «Сан-Хосе Шаркс» и «Бостон Брюинз» в свете противостояния двух клубов ветерана Джо Торнтона.



Остальные пары выглядят следующим образом:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс»;

«Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз»;

«Калгари Флэймз» — «Монреаль Канадиенс»;

«Баффало Сэйбрз» — «Даллас Старз»;

«Коламбус Блю Джекетс» — «Миннесота Уайлд»;

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон Ойлерз»;

«Колорадо Эвеланш» — «Каролина Харрикейнз».

Овечкина бьют между ног, Кузнецов — в третьем звене. Куда катится «Вашингтон»? Так и в плей-офф можно не попасть.