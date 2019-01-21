Р. Ротенберг: свитер «Ак Барса» будет висеть в рамке в моём музее

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился эмоциями от игры в составе ветеранов «Ак Барса» в матче с ветеранами КХЛ.



«Это получилось спонтанно. Мы хорошо дружим, у нас хоккейная семья — меня пригласили в состав «Ак Барса» — я с удовольствием согласился. Это большая честь сыграть с такими игроками. Мы проигрывали после второго периода — 1:4, вытащить игру было непросто. Но мы победили, потому что эмоционально были заряжены.



Я в своё время закончил хоккейную школу, играл до 20 лет. Постоянно стараюсь поддерживать форму, бывает, что три-четыре раза в неделю выхожу на лёд. Хоккей даёт мне дополнительные эмоции. Всё-таки я много смотрю хоккей: в прошлом сезоне с учётом КХЛ и сборной получилось около 200 игр. Смотрю матчи, что-то подчеркиваю для себя, пытаюсь перенести на лёд.



Конечно, я сохраню свитер «Ак Барса». Мне его все игроки подписали. Повешу у себя в музее, он будет висеть в рамке. Эта игра запомнится мне на всю жизнь», — приводит слова Ротенберга «Спорт Бизнес Online».

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