Зарипов: Билялетдинов хорошо пробил буллит, но у вратаря были большие щитки

Нападающий «Ак Барса» и дивизиона Харламова Данис Зарипов поделился мнением о Матче звёзд, который прошёл в Казани. Одним из запоминающихся моментов стал буллит в исполнении наставника дивизиона Харламова Зинэтулы Билялетдинова, не сумевшего переиграть вратаря Юху Метсолу.



«Мы всегда выходим на лёд побеждать, но это спорт, и поражения даже в таких матчах неприятны. Хотя больших поводов для расстройства нет. Мы старались, хотели выиграть, но не все моменты получилось реализовать. Надо было потренировать Билялетдинова на исполнение буллитов? Да он хорошо пробил. Просто у вратаря оказались слишком большие щитки», — приводит слова Зарипова официальный сайт КХЛ.

Посмотреть буллит в исполнении Билялетдинова можно на официальном канале КХЛ в YouTube.