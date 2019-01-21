Макаров — об участии в телешоу: когда бегаешь с быками, есть риск травм

Нападающий московского «Динамо» Игорь Макаров рассказал об опыте выступления в популярной шоу-программе.



«Я участвовал в популярном телешоу? «Большие гонки» на Первом канале. Но только это было уже несколько лет назад. Трудно совмещать такие вещи с хоккеем. По телевизору смотреть — это одно. Там все кажется легко. А когда сам бегаешь с быками или участвуешь в подобных конкурсах… Сразу понимаешь, что получить серьёзную травму — большой риск. А ломать себе сезон на ровном месте не хочется! Поэтому разок я попробовал, но больше решил судьбу не искушать.



На самом деле они не такие уж большие. И на рогах у них резиновые набалдашники. Но если он догонит и попадет в тебя — мало не покажется! Поэтому меня не догоняли. Я сразу понял, что до контакта дело лучше не доводить», — приводит слова Макарова официальный сайт клуба.

