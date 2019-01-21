«Динамо» – «Северсталь»: Макаров вновь сыграет в звене Шипачёва

Стали известны составы на матч московского «Динамо» с череповецкой «Северсталью», который состоится сегодня, 21 января, на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск.



«Динамо» (Москва):



Ерёменко (Бочаров);

Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Макаров;

Меньшиков – Хиетанен, Брюквин – Игумнов – Панкратов;

Миронов – Пепеляев, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Минеев, Раисов – Индрашис – Закриссон, Михайлов.



«Северсталь»:



Коробов (Артамкин);

Кинрейд – Сизов, Монахов – Якимов – Лапенков;

Лекомцев – Глазков, Вовченко – Трубачёв – Гераськин;

Хохлов – Хабаров, Марковин – Кодола – Михнов;

Кудако – Кулда, Бабенко – Николишин – Эштон.