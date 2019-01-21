Растяжка чирлидерши и стычка на льду. Лучшие фото победы «Северстали» в Москве

21 января в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» уступило череповецкой «Северстали» в овертайме. Встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ.



Хозяева льда открыли счёт во втором периоде, в большинстве отличился Виталий Меньшиков. Менее чем через минуту Богдан Якимов забросил ответную шайбу. Оставшаяся часть основного времени прошла без заброшенных шайб, победную шайбу на четвёртой минуте овертайма забросил Джеффри Кинрейд.



Для подопечных Андрея Разина эта победа стала седьмой подряд. Кроме того, «Северсталь» — единственная в КХЛ команда, до сих пор не проигравшая в 2019 году.



Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.