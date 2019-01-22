Константин Алексеев прервал 228-матчевую безголевую серию в «регулярке» КХЛ

«Сибирь» обыгрывает «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. По ходу третьего периода команда Александра Андриевского ведёт со счётом 3:2.

Капитан «Сибири» Константин Алексеев забросил третью шайбу команды в этом матче. 30-летний защитник забил в регулярном чемпионате КХЛ впервые с 16 ноября 2014 года. Безголевая серия Алексеева в «регулярке» составила 228 матчей.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Амур»:



Лангхаммер (Аликин);

Йордан — Камалов, Зогорна — Пьянов — Горшков;

Грбас — Атюшов, Дедунов — Железков — Руденков;

Кондратьев — Швиденко, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;

Кузьмин, Кацуба — Кузнецов — Попугаев.



«Сибирь»:



Красиков (Тэйлор);

Логинов — Алексеев, Принс — Брюле — Пельтола;

Игнатович — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Климонтов, Карон — Комаров — Зырянов;

Лукин — Морозов, Первушин — Романцев — Шашков.