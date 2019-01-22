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Константин Алексеев прервал 228-матчевую безголевую серию в «регулярке» КХЛ

Константин Алексеев прервал 228-матчевую безголевую серию в «регулярке» КХЛ
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» обыгрывает «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. По ходу третьего периода команда Александра Андриевского ведёт со счётом 3:2.

Капитан «Сибири» Константин Алексеев забросил третью шайбу команды в этом матче. 30-летний защитник забил в регулярном чемпионате КХЛ впервые с 16 ноября 2014 года. Безголевая серия Алексеева в «регулярке» составила 228 матчей.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Амур»:

Лангхаммер (Аликин);
Йордан — Камалов, Зогорна — Пьянов — Горшков;
Грбас — Атюшов, Дедунов — Железков — Руденков;
Кондратьев — Швиденко, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Кузьмин, Кацуба — Кузнецов — Попугаев.

«Сибирь»:

Красиков (Тэйлор);
Логинов — Алексеев, Принс — Брюле — Пельтола;
Игнатович — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Савченко — Климонтов, Карон — Комаров — Зырянов;
Лукин — Морозов, Первушин — Романцев — Шашков.

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