Константин Алексеев прервал 228-матчевую безголевую серию в «регулярке» КХЛ

«Сибирь» обыгрывает «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. По ходу третьего периода команда Александра Андриевского ведёт со счётом 3:2.
Капитан «Сибири» Константин Алексеев забросил третью шайбу команды в этом матче. 30-летний защитник забил в регулярном чемпионате КХЛ впервые с 16 ноября 2014 года. Безголевая серия Алексеева в «регулярке» составила 228 матчей.
Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Амур»:
Лангхаммер (Аликин);
Йордан — Камалов, Зогорна — Пьянов — Горшков;
Грбас — Атюшов, Дедунов — Железков — Руденков;
Кондратьев — Швиденко, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Кузьмин, Кацуба — Кузнецов — Попугаев.
«Сибирь»:
Красиков (Тэйлор);
Логинов — Алексеев, Принс — Брюле — Пельтола;
Игнатович — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Савченко — Климонтов, Карон — Комаров — Зырянов;
Лукин — Морозов, Первушин — Романцев — Шашков.