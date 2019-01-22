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Михайлов: Майоне можно не играть в хоккей, а ездить по миру с гастролями

Михайлов: Майоне можно не играть в хоккей, а ездить по миру с гастролями
Хоккей / КХЛ

Нападающий новосибирской «Сибири» Никита Михайлов поделился впечатлениями от участия в Матче звёзд.

«Что расскажу партнёрам о Матче звёзд? Что здесь было очень круто и весело. Прекрасная атмосфера, все очень добрые. Посоветую всем ребятам в «Сибири» постараться, чтобы в будущем принять участие в этом шоу. Да и сам собираюсь приехать ещё.

Мне больше всего понравилось Мастер-шоу. Запомнился костюм джентльмена, в который нарядился Константин Барулин. И, конечно, песня Мэтью Майоне. Он очень круто выступил. Думаю, ему можно не играть в хоккей, а отправляться гастролировать по миру.

Какие эмоции были в „Сибири“ после окончания неудачной серии из 13 матчей? Когда начали выигрывать после той серии, у ребят появилась уверенность в собственных силах. Первая победа стала той отправной точкой, после которой начался подъём. Проиграли 13 матчей подряд и когда наконец победили, эмоции в раздевалке были, будто выиграли Кубок Гагарина», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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Ещё были буллит Сычёва с Михеевым, четыре мушкетёра из «Автомобилиста» и мощный бросок Елесина.
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