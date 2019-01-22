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«Локомотив» — ЦСКА: стали известны составы команд

«Локомотив» — ЦСКА: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 января, начало игры — в 19:30 мск.

«Локомотив»:

Коновалов (Салак);
Рафиков — Накладал, Аверин — Локтионов — Козун;
Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Черепанов — Осипов, Ильенко — Коротков — Коршков;
Кутузов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Марченко, Капризов — Калинин — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Мамин — Скотт — Хансен;
Пашнин — Науменков, Шалунов — Попов — Окулов;
Романов, Слепышев — Светлаков — Телегин.

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