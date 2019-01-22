«Локомотив» — ЦСКА: стали известны составы команд

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 января, начало игры — в 19:30 мск.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Рафиков — Накладал, Аверин — Локтионов — Козун;

Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;

Черепанов — Осипов, Ильенко — Коротков — Коршков;

Кутузов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Блажиевский — Марченко, Капризов — Калинин — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Мамин — Скотт — Хансен;

Пашнин — Науменков, Шалунов — Попов — Окулов;

Романов, Слепышев — Светлаков — Телегин.



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