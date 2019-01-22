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«Металлург» уступил «Барысу» в Магнитогорске

«Металлург» уступил «Барысу» в Магнитогорске
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с астанинским «Барысом», игра завершилась со счётом 1:3. Подопечные Андрея Скабелки выиграли три матча из пяти последних, второй раз за текущий сезон одолев клуб из Магнитогорска.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором команде гостей удалось забросить две шайбы: отличились Алексей Маклюков и Даррен Диц. На 50-й минуте Андрей Чибисов сократил отставание подопечных Йозефа Яндача. В концовке окончательный счёт установил точный бросок в пустые ворота «Металлурга» от Дастина Бойда.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2019, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Барыс
Астана
0:1 – Маклюков (Акользин, Сведберг) – 26:28 (5x5), 0:2 – Диц (Боченски, Фрэттин) – 31:28 (5x5), 1:2 – Чибисов (Матушкин) – 49:57 (5x4), 1:3 – Бойд (Блэкер, Сведберг) – 59:14 (en)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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