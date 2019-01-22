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Гулявцев: над «Амуром» висит груз ответственности, есть боязнь ошибиться

Гулявцев: над «Амуром» висит груз ответственности, есть боязнь ошибиться
Хоккей / КХЛ

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от проигранного матча с новосибирской «Сибирью» (2:4). Поражение стало для «тигров» девятым подряд.

«После неудачного начала ребята не бросили играть. Они и не должны были этого делать. Мы вернулись в игру, сравняли счет. Висит груз ответственности, нет побед. Присутствует боязнь ошибиться. Из-за этого и происходят ошибки, как когда мы пропускали третью и четвертую шайбу.

Но мы продолжаем доносить до ребят, что нужна победа любой ценой. У некоторых есть подвижки. Уверен, что в ближайшее время мы добудем два очка», – рассказал специалист на пресс-конференции.

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