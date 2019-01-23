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Дисквалификация Овечкина переносится на февраль

Дисквалификация Овечкина переносится на февраль
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, дисквалифицированный НХЛ на одну игру за решение пропустить Матч всех звёзд, отбудет своё наказание в феврале. Как сообщил главный тренер «столичных» Тодд Рирден, Овечкин сыграет в последнем матче перед перерывом против «Торонто Мэйпл Лифс».

«Да, с «Торонто» Овечкин сыграет, могу вам подтвердить», — приводит слова Рирдена обозреватель The Athletic Крис Куч.

«Вашингтон» проиграл 6 последних встреч, что является худшей серией поражений для клуба с 2014 года. В 49 матчах «столичные» набрали 60 очков, запас от последней кубковой строчки Восточной конференции составляет 2 очка.

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