Овечкин — о пропущенном голе за одну секунду до сирены: это была моя ошибка

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». «Столичные» пропустили гол за одну секунду до конца основного времени, а затем уступили в овертайме (6:7 ОТ).

«Это была моя ошибка. Я пытался попасть в пустые ворота, но мой бросок сблокировали. Сыграл в спешке, получилось неудачно. Нужно было действовать умнее», — приводит слова Овечкина NBC.

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Овечкин в этом матче набрал 4 (3+1) очка, оформив третий хет-трик в нынешнем регулярном чемпионате. Ближайшую встречу игроки «Кэпиталз» проведут 24 января в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс», после чего у «Вашингтона» будет недельный перерыв. Овечкину ещё нужно будет пропустить один матч из-за дисквалификации за пропуск Матча всех звёзд.