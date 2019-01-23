Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Витязь» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Вашингтон» пропустил 24 шайбы за последние четыре матча

«Вашингтон» пропустил 24 шайбы за последние четыре матча
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 7:6 ОТ (2:3, 2:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» это поражение стало шестым кряду.

Трижды за последние четыре игры подопечные Тодда Рирдена пропустили не менее семи шайб. На этом отрезке «Вашингтон» был разгромлен «Нэшвилл Предаторз» (2:7), а также проиграл «Чикаго Блэкхоукс» (5:8). За последние четыре матча «столичный» коллектив пропустил 24 шайбы, а соотношение шайб на шестиматчевом отрезке составляет 15:30.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Томаш Гертл, который в этой встрече набрал 4 (3+1) очка. Гол и три результативные передачи в активе Джо Павелски, 3 (1+2) очка — у Логана Кутюра.

Русская неделя в Америке: Самсонов заслужил шанс, но «Вашингтону» он не поможет
А в НХЛ расцвели российские защитники.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент