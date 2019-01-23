«Вашингтон» пропустил 24 шайбы за последние четыре матча

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 7:6 ОТ (2:3, 2:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» это поражение стало шестым кряду.

Трижды за последние четыре игры подопечные Тодда Рирдена пропустили не менее семи шайб. На этом отрезке «Вашингтон» был разгромлен «Нэшвилл Предаторз» (2:7), а также проиграл «Чикаго Блэкхоукс» (5:8). За последние четыре матча «столичный» коллектив пропустил 24 шайбы, а соотношение шайб на шестиматчевом отрезке составляет 15:30.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Томаш Гертл, который в этой встрече набрал 4 (3+1) очка. Гол и три результативные передачи в активе Джо Павелски, 3 (1+2) очка — у Логана Кутюра.