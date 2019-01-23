Ожиганов — об общении в «Торонто»: когда на пальцах, когда получается промычать

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов рассказал о коммуникации в клубной раздевалке.

«С моим английским языком общением это не назовёшь, скорее попытками общения. Но со всеми понемножку стараюсь разговаривать. Когда на пальцах, когда получается что-то промычать. Язык надо учить. Уже лучше, чем было.

Бэбкок старается создать в команде семейную атмосферу. Чтобы жёны игроков были ближе к команде, чтобы регулярно устраивались мероприятия, в которых могут участвовать семьи. Благодаря этому в команде хорошая атмосфера. Без конкретики, но я знаю, что не во всех командах так, как у нас.

У нас шикарная организация. Я иногда рассказываю другим российским игрокам какие-то вещи, и мне не всегда верят, насколько у нас всё круто. Каждый точильщик или человек, отвечающий за раздевалку, настоящий профессионал своего дела. Это подкупает, и хочется быть частью всего происходящего", — цитирует Ожиганова официальный сайт НХЛ.