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Итоги дня НХЛ для россиян: 4 очка Овечкина в матче, 40 баллов Кузнецова в сезоне

Итоги дня НХЛ для россиян: 4 очка Овечкина в матче, 40 баллов Кузнецова в сезоне
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие пять представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился хет-триком и результативной передачей. По хет-трикам Овечкин обошёл финна Теэму Селянне и сравнялся с другим финским хоккеистом Яри Курри, который до этого момента являлся рекордсменом по этому показателю среди европейцев. Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в матче. Всего в его активе стало 40 (9+31) очков в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»3+1-10503-20.28
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+1+1051044%18.38
Анисимов (н)«Чикаго»0+0-1010160%09.51
Свечников (з)«Каролина»0+0-10120-12.05
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+10110-21.56
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