Итоги дня НХЛ для россиян: 4 очка Овечкина в матче, 40 баллов Кузнецова в сезоне

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие пять представителей России.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился хет-триком и результативной передачей. По хет-трикам Овечкин обошёл финна Теэму Селянне и сравнялся с другим финским хоккеистом Яри Курри, который до этого момента являлся рекордсменом по этому показателю среди европейцев. Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в матче. Всего в его активе стало 40 (9+31) очков в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|3+1
|-1
|0
|5
|0
|3
|-
|20.28
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|+1
|0
|5
|1
|0
|44%
|18.38
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|1
|60%
|09.51
|Свечников (з)
|«Каролина»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|0
|-
|12.05
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|1
|1
|0
|-
|21.56