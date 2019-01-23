Итоги дня НХЛ для россиян: 4 очка Овечкина в матче, 40 баллов Кузнецова в сезоне

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие пять представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился хет-триком и результативной передачей. По хет-трикам Овечкин обошёл финна Теэму Селянне и сравнялся с другим финским хоккеистом Яри Курри, который до этого момента являлся рекордсменом по этому показателю среди европейцев. Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в матче. Всего в его активе стало 40 (9+31) очков в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ.